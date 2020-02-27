Губернатор Петербурга предложил создать структуру по реализации нацпроектов

Губернатор Петербурга предложил создать структуру по реализации нацпроектов
Александр Беглов. Фото: Baltphoto

Губернатор Петербурга Александр Беглов предложил создать единый коллегиальный орган по реализации национальных проектов. Об этом он заявил на съезде Совета муниципальных образований города.

Беглов отметил, что это необходимо для большего вовлечения в реализацию нацпроектов местного самоуправления.

Одной из основных целей нацпроекта «Жилье и городская среда» является повышение комфортности городской среды. По словам губернатор, это как раз то направление, где нужно усиливать взаимодействие, сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что больше всего регионы потратили на мероприятия в рамках нацпроектов «Демография» (217,7 млрд руб.) «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (144,3 млрд руб.), «Образование» (76,5 млрд руб.), «Жилье и городская среда» (66,1 млрд руб.), «Здравоохранение» (58 млрд руб.). Среди лидеров по тратам на нацпроекты оказались Москва (82 млрд руб.), Московская область (60 млрд руб.) и Санкт-Петербург (40 млрд руб.).

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