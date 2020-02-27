Центробанк обнаружил поддельную монету номиналом один рубль

ЦБ обнаружил в 2019 году поддельную монету номиналом в один рубль. Об этом сообщается в отчете регулятора. Случай стал уникальным, потому что монета циркулировала в единственном экземпляре.

В Банке России отметили, что в 2019 году количество фальшивых денег увеличилось на 7,4%. Так, в 2018 году их было 38,5 тысяч, а в прошлом – 41,3 тысячи поддельных денежных знаков. Чаще всего подделывают пятитысячные купюры, а вот реже всего десятирублевые – таких оказалось всего три. Намного больше оказалось фальшивых десятирублевых монет – всего 167 монет.

Поразил же сотрудников Банка России поддельный рубль – такой нашли впервые и в единственном экземпляре. При этом ЦБ заверил, что количество фальшивок остается «стабильно низким».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что трое жителей Петербурга пожаловались в полицию на фальшивые пятитысячные купюры. Детектор банкнот определяет их как настоящие.