Шарапова стала самой высокооплачиваемой спортсменкой России 2010-х по версии Forbes

Объявившая о завершении карьеры российская теннисистка Мария Шарапова возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых российских спортсменов 2010-х годов по версии Forbes.

Forbes оценил суммарный доход спортсменки с 2010 года в 197,8 миллиона долларов, сообщается на сайте издания.

Второе место в рейтинге занял нападающий «Вашингтона»Александр Овечкин (136,9), на третьей строчке находится форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин (94,6).

Напомним, российская теннисистка Мария Шарапова в возрасте 32 лет заявила о завершении спортивной карьеры.

Бывшая первая ракетка мира, победительница пяти турниров Большого шлема, заслуженная спортсменка России Мария Шарапова рассказала, что покидает большой спорт. По словам Шараповой, спортивная карьера была для нее «горой», взбираться на которую было нелегко, однако с ее «вершины» открылся потрясающий вид.

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