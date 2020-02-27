Коронавирусом в Италии заразились 474 человека

Коронавирусом в Италии заразились 474 человека
ВОЗ предупреждает, что в Иране, Корее и Италии выросло число людей, заразившихся вирусом. Фото: Pixabay

Число зараженных коронавирусом в Италии выросло до 474, сообщает TPI. Жертвами коронавируса в стране стали 12 человек.

Роспотребнадзор не рекомендует посещать Италию, Южную Корею и Иран из-за обострения коронавируса в этих странах.

ВОЗ предупреждает, что в Иране, Корее и Италии выросло число людей, заразившихся вирусом, сообщили в ведомстве.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

На сегодняшний день новым типом коронавируса в Китае заражены более 32 495 человек. Число жертв выросло до 2 774. При этом 32 495 вылечились и выписаны из больниц.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американская компания Apple собирается ограничить поставки своих смартфонов iPhone из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае, где производятся гаджеты.

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