Банк «Санкт-Петербург» банкротит отель Taleon на Невском

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» подал иски о банкротстве компаний, занимающихся развитием отеля Taleon Imperial Hotel на Невском проспекте, 15. Общая сумма исковых требований составила около 5,5 млрд рублей.

По данным картотеки арбитражных дел, банк просит признать банкротом ПАО «Талион». Иск к компании подан на сумму более 1 млрд 674 млн рублей. Рассмотреть его предстоит в Арбитражном суде Петербурга и Ленинградской области.

Второй иск банк «Санкт-Петербург» предъявил дочке «Талиона» ЗАО «Елисеев Палас Отель». Сумма требований составила 3 млрд 826 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Куйбышевский районный суд взыскал с предпринимателя Александра Ебралидзе 9,99% акций АО «Талион» в пользу банка «Санкт-Петербург». Деньги планируется направить на погашение задолженности по кредиту.