Центр поддержки экспорта Петербурга помогает малому бизнесу

Петербург занимает позицию одного из лидеров в развитии предпринимательства в России уже много лет. На сегодняшний день на каждую тысячу петербуржцев приходится более 30 частных предприятий, что в несколько раз превышает средний показатель и самый высокий показатель в стране.

Сегодня в Северной столице работает более пяти тысяч предприятий-экспортеров товаров и услуг в другие российские города и за рубеж. Работе этих предприятий содействует с конца 2019 года АНО «Санкт-Петербургский Центр поддержки экспорта», учредителем которой является городской Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле.

По словам гендиректора АНО «Санкт-Петербургский Центр поддержки экспорта» Надежды Ларионовой, за два месяца работы центр помогает 80 компаниям из различных областей — от производства ювелирных изделий до производителей робототехники. Она отметила, что несмотря на такой высокий спрос, многие предприниматели не знают обо всех льготах, предоставляемых государством. Одной из ключевых задач Центра, по словам гендиректора, является доступное объяснение необходимых действий и получения услуг, предназначенных для новичков в бизнесе.

Чаще всего представители малого и среднего бизнеса получают помощь в сертификации и лицензировании продукции, а также сопровождении и переводе юридических документов.

Также специалисты из Центра занимаются организацией реверсивных бизнес-миссий в Петербург и формируют состав делегаций предпринимателей в зарубежные страны с целью продвижения их бизнеса и продукции на внешний рынок.

Таким образом, Центр помогает петербургским представителям малого и среднего бизнеса избежать временных и финансовых потерь на этапе запуска и продвижения компании.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Елена Церетели поделилась подробностями поддержки малого бизнеса в Петербурге.