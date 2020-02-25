Елена Церетели поделилась подробностями поддержки малого бизнеса в Петербурге

Глава Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Петербурга Елена Церетели рассказала в беседе с журналистами о работе центра «Мой бизнес».

Церетели рассказала «Мойке78«, что два года назад Минэкономразвития создал программу поддержки предпринимательства, в рамках которой в каждом российском регионе создали центры «Мой бизнес».

По словам Церетели, центр «Мой бизнес» объединил весь функционал, а также оптимизировал работу всей инфраструктуры для поддержки предпринимательства.

Во главе центра «Мой бизнес» стоит Общественный совет по развитию малого и среднего предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга, который был создан 11 лет назад. Он объединяет более 80 городских ассоциаций и четыре раза в год проводит совещания с губернатором и региональным правительством.

Церетели рассказала, что в основном центр занимается предоставлением консультационных услуг предпринимателям и будущим бизнесменам. По ее словам, центр оказал более 12 тысяч консультаций, в результате которых в Петербурге появилось 402 новых предприятия по оказанию услуг.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург вошел в число безопасных городов для торгового бизнеса.