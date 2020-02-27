Американец задохнулся в чемодане во время игр с любовницей

Жительница города Орландо в американском штате Флорида задержана по подозрению в предумышленном убийстве своего любовника.

Как сообщает местный новостной канал clickorlando, пьяная американка засунула в чемодан своего бойфренда, когда парочка играла в придуманную ими игру. Она застегнула чемодан и легла спать.

Проснувшись, она вспомнила о своем возлюбленном и пошла его проверить. Там она обнаружила, что мужчина уже мертв и вызвала экстренные службы.

Во время игры женщина снимала процесс на видео, на котором слышно, как парень кричит, что не может дышать. Американка в это время смеялась над его криками.

Задержанная пыталась убедить правоохранителей, что произошедшее было несчастным случаем, однако полиция считает, что она решила отомстить своему бойфренду за измену. На теле погибшего были обнаружены следы насилия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что чемодан с телом женщины внутри откопали в лесу Петербурга.