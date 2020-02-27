В Петербурге с третей попытки согласовали марш памяти Немцова

Власти Петербурга согласовали марш памяти Бориса Немцова. Акция пройдет в субботу, 29 февраля.

Участники марша соберутся в 12:00 у станции метро «Горьковская» и прошествуют до Троицкой площади. Около 13:00 у Соловецкого камня пройдет траурная акция.

«Приветствуются цветы, свечи, портреты Бориса Немцова», — отметил член оргкомитета марша памяти Бориса Немцова, депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник.

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга до этого дважды отказывал в согласовании марша. Так, 14 февраля он отверг восемь вариантов маршрута шествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что согласовать марш памяти во второй раз отказали по причине недочетов в заявке организаторов. Чиновников, в частности, смутила аббревиатура РФ, которой «не существует в действующем законодательстве и в Конституции Российской Федерации».