Выборгская таможня готовится к встрече с больными коронавирусом

Сотрудники Выборгской таможни прошли учения по предупреждению завоза новой коронавирусной инфекции в страну. Подготовку прошли работники МАПП Светогорск, через который петербуржцы чаще всего проезжают в Финляндию.

Как отметили в пресс-службе таможни, сотрудники ведомства наиболее подвержены риску заражения, поскольку они ежедневно контактируют с огромным количеством людей, среди которых много иностранцев. Участие в учениях приняли пограничники ФСБ, медики близлежащих больниц и представители Центра гигиены и эпидемиологии в области.

Согласно легенде учений, зараженный пациент был выявлен инспекторами Роспотребнадзора, после чего его авто отправили на санитарную стоянку, где были проверены его документы и вещи. Затем его госпитализировали, соблюдая все меры предосторожности. После защитные костюмы были уничтожены, а помещения продезинфицированы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Финляндии зафиксирован первый случай коронавируса среди местных.