Теплая зима в Петербурге ударила по бизнесу продажи одежды

Теплая зима в Петербурге ударила по бизнесу продажи одежды
В этом году люди решили доносить свои старые вещи. Фото: pixabay.com

Аномально температуры порадовали жителей города, но огорчили местных бизнесменов.

Некоторые сети смогли продать только треть своих зимних коллекций вещей. К тому, же эта ситуация накладывается ещё и на негативное влияние на рынок финансового состояния жителей города. Стремительно растущие цены заставляют экономить. Об этом сообщает РБК.

Особенно несладко пришлось продавцам шуб. Компании не выполняли свои планы по продажам.

Спал же спрос на варежки и шапки в северной столице рекордно. На 32% и 38 % соответственно.

Собеседник РБК сообщил, что продажи для их компании упали в два раза, и вся надежда осталась лишь на распродажи. Самое сложное в данной ситуации — вопрос с остатками. Их придётся продавать либо с большими скидками, либо «замораживать».

Примечательно, что коронавирус не будет страшен поставкам одежды из Китая. Найти замену будет несложно, а запасы уже присутствуют на складах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что центр поддержки экспорта Петербурга помогает малому бизнесу.

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Теплая зима в Петербурге ударила по бизнесу продажи одежды