Россия ограничит авиасообщение с Ираном из-за коронавируса

Россия ограничит авиасообщение с Ираном из-за коронавируса
Флаг Ирана. Фото: pixabay

Ограничение авиасообщения с Ираном вступает в России с пятницы, 28 февраля, заявил представитель Минтранса.

Как сообщает РБК, ссылаясь на представителя ведомства, в Иран запретят летать всем авиакомпаниям, помимо «Аэрофлота» и Mahan Air. Работать с воздушными суднами этих авиакомпаний на иранском направлении будет только терминал F столичного аэропорта «Шереметьево».

Ранее в Роспотребнадзоре россиянам рекомендовали отказаться от поездок в Италию, Иран и Южную Корею из-за распространения эпидемии нового типа пневмонии, вызванной коронавирусом Covid-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирусом в Италии заразились 474 человека. На сегодняшний день новым типом коронавируса в Китае заражены более 32 495 человек. Число жертв выросло до 2 774. При этом 32 495 вылечились и выписаны из больниц.

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