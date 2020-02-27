Компания Samsung рассказала об особенности своих смартфонов

Компания Samsung рассказала об особенности своих смартфонов
Новую линейку смартфонов представили в середине февраля 2020 года. Фото: pixabay.com

Южнокорейская компания рассказала о секретных чипах, встроенных в новую линейку смартфонов, которые обеспечивают новый уровень безопасности гаджетов.

Согласно информации на официальном сайте производителя, новые Samsung Galaxy S20 оснащены системой Secure Element, которая работает на чипе S3K250AF. Микродеталь хранит всю информацию, которую использует владелец смартфона: ПИН-код, пароли от учетных записей и другие данные.

При этом чип расположен отдельно от встроенной карты памяти смартфона, создатели называют его «сейфом». S3K250AF проверяет все операции, в которых участвуют личные данные владельца гаджета. Таким образом, он обеспечивает эффективную защиту от хакерских и других вирусных атак.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, как защитить себя от слежки через камеру смартфона.

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