Петербуржец получил черепно-мозговую в «Пятерочке»

После драки в магазине «Пятерочка» в Петербурге возбуждено уголовное дело. Одного из участников конфликта госпитализировали с черепно-мозговой травмой.
Как стало известно gazeta.spb.ru, драка произошла в магазине «Пятерочка» на улице Ленсовета, 34 в Московском районе. В ходе внезапно возникшего конфликта злоумышленник с помощью неизвестного предмета ударил оппонента по голове.
Пострадавшему потребовалась госпитализация. Его увезли на скорой с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом костей свода и основания черепа. Состояние потерпевшего медики оценивают как удовлетворительное.
Предполагаемый злоумышленник задержан. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мужчину госпитализировали после драки в кафе на Бухарестской улице.