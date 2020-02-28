Петербуржец получил черепно-мозговую в «Пятерочке»

Петербуржец получил черепно-мозговую в &#171;Пятерочке&#187;
Пострадавшему потребовалась госпитализация. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

После драки в магазине «Пятерочка» в Петербурге возбуждено уголовное дело. Одного из участников конфликта госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

Как стало известно gazeta.spb.ru, драка произошла в магазине «Пятерочка» на улице Ленсовета, 34 в Московском районе. В ходе внезапно возникшего конфликта злоумышленник с помощью неизвестного предмета ударил оппонента по голове.

Пострадавшему потребовалась госпитализация. Его увезли на скорой с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом костей свода и основания черепа. Состояние потерпевшего медики оценивают как удовлетворительное.

Предполагаемый злоумышленник задержан. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мужчину госпитализировали после драки в кафе на Бухарестской улице.

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