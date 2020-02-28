Упавшие деревья задерживают прибытие трех поездов в Петербург

Упавшие деревья задерживают прибытие трех поездов в Петербург
Один из поездов опаздывает на два с половиной часа. Фото: pixabay

Ураганный ветер повалил деревья на железнодорожные пути между станциями Ашево и Чихачево Октябрьской железной дороги.

Как сообщили в пресс-службе ОЖД, все произошло минувшей ночью, 28 февраля. Упавшие деревья повредили устройства сигнализации, из-за чего и произошла задержка поездов дальнего следования из Гомеля, Калининграда и Киева.

Так, поезд №84 из белорусского Гомеля прибудет в Петербург с опозданием до двух с половиной часов. На полтора часа может задержаться калининградский поезд №80, а поезд №54 из украинской столицы может прибыть в Северную столицу с задержкой в 40 минут.

В пресс-службе добавили, что сотрудники ОЖД предпринимают все необходимые действия для сокращения времени задержки этих составов. Другие поезда должны прибыть вовремя.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что весной из Петербурга поезда поедут в Феодосию и Евпаторию.

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