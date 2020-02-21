Весной из Петербурга поезда поедут в Феодосию и Евпаторию

Весной из Петербурга поезда поедут в Феодосию и Евпаторию
Уже запущены сообщения между Севастополем и Петербургом. Фото: pixabay

Железнодорожная инфраструктура Крыма готова к приему дополнительных поездов из других регионов России. С апреля будут открыты новые маршруты.

Железнодорожное сообщение откроется из Москвы и Петербурга в Евпаторию и Феодосию. Первый поезд в Евпаторию отправится 28 апреля, в Феодосию — 7 мая. В апреле откроют маршруты в Симферополь из Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска. Поезда из Москвы в Евпаторию будут курсировать со 2 мая.

По данным компании «Гранд сервис экспресс», выступающей оператором ж/д перевозок в Крым, сообщает «ТАСС», уже запущены сообщения между Симферополем и Москвой, а также Севастополем и Петербургом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Владимир Путин исполнил мечту 11-летнего крымчанина.

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