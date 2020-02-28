Восемь лет «строгача»: петербуржец снова отправится в колонию за смертельную драку

В Петербурге прокуратура Василеостровского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека.

Преступный инцидент произошел в декабре 2018 года. По данным следствия, подсудимый, спустя несколько дней после условно-досрочного освобождения из колонии, в ходе ссоры нанес потерпевшему не менее 19 ударов ногами и руками в область туловища и головы.

Как сообщили в прокуратуре города, в результате получения различных телесных повреждений, в том числе тупой закрытой травмы груди с множественными переломами ребер, потерпевший скончался.

В ходе заседания подсудимый не отрицал сам факт нанесения ударов, однако оспаривал возможность наступления от них смерти потерпевшего.

В результате мужчине было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет. Отбывать его злоумышленник отправится в исправительную колонию строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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