Жены военнослужащих и кошатницы: кто в Петербурге может стать бомжем

Помощь бездомным оказывают в домах-интернатах, центрах соцадаптации, психоневрологических интернатах, а также общественные организации вроде «Ночлежки», «Мальтийской службы помощи» или «Покровской общины». Фото: Pixabay

Помощь бездомным оказывают в домах-интернатах, центрах соцадаптации, психоневрологических интернатах, а также общественные организации вроде «Ночлежки», «Мальтийской службы помощи» или «Покровской общины». Фото: Pixabay

В Северной столице для бездомных можно найти ночлег, еду, теплую одежду и даже работу. Однако помочь вот-вот пополнившим такие ряды людям нельзя – в стране отсутствует соответствующая профилактика.

По данным благотворительной организации «Ночлежка», в городе живут около 50-60 тыс. людей, которые не имеют определенного места жительства. Согласно официальной статистике, в Петербурге насчитывается порядка 3 тыс. 199 бездомных.

Причин, по которым люди становятся бомжами множество. Одни стали жертвой мошенников после неудачной сделки с недвижимостью, других на улицу выгоняют родные, а кого-то принудительно выселяют. Список также пополняют мигранты, выпускники детдомов и бывшие заключенные.

Как сообщает «Мойка78» в группу риска также попадают и другие люди, которым требуется соцсопровождение. Однако в России, как сообщили в «Ночлежке», профилактики бездомности нет. По словам консультанта по социально-правовым вопросам Игоря Карлинского, данная профилактика должна быть направлена прежде всего на незащищенные категории граждан.

Так, в группу риска попадают люди с ментальными нарушениями или психическими расстройствами. По словам Карлинского, таким людям труднее преодолевать трудные жизненные ситуации. Без крыши над головой могут остаться бабушки-кошатницы и «барахольщики», которые приносят домой уличных животных и хлам с помойки. Чтобы защитить тех же соседей, ситуация может доходить до принудительного выселения.

В группе риска также жертвы мошенников. От махинаций злоумышленников, по словам консультанта, никто не застрахован. В данный список могут попасть и женщины которые становятся женами военнослужащих. Новобрачных регистрируют по воинской части, которая, согласно законодательству, не является местом жительства.

В результате происходит фиктивная регистрация пары. И в случае, если брак рушится, женщина обращается в квартирно-эксплуатационную часть, но там помочь ей ничем не могут. Если у гражданки нет другого жилья или родственников, она может остаться на улице.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что «Ночлежка» собирала новогодние подарки для бездомных.