У «Девяткино» две столкнувшиеся иномарки собрали пробку

В Мурино произошло ДТП с участием двух иномарок. В результате аварии образовалась пробка.

Все случилось сегодня, 28 февраля, около станции метро «Девяткино». По словам очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», водитель Hyundai Solaris не пропустил Ford. В результате машины ударились.

Также пользователи соцсети «ВКонтакте» уточнили, что в районе инцидента собралась пробка. Маршрутки указанный участок пока что не могут объехать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что петербуржец отправится в колонию на восемь лет за смертельную драку.