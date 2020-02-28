Петербуржец попал в больницу после нападения с ножом на Ириновском

В Петербурге на Ириновском проспекте неизвестный ударил ножом в живот местного жителя. Пострадавшего увезли в больницу в тяжелом состоянии. Подозреваемого задержали росгвардейцы.

Преступный инцидент произошел в четверг, 27 февраля, у одного из домов. Пострадавшего доставили в больницу с тяжелыми травмами. К месту происшествия по сигналу прибыли правоохранители.

Как сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по городу и Ленобласти, свидетели произошедшего описали злоумышленника и показали, куда он убежал.

В этот же день росгвардейцы поймали подозреваемого и передали его в отдел полиции. У задержанного изъяли нож.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП у станции метро «Девяткино». Столкнувшиеся машины собрали пробку.