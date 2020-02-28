В Ленобласти завершено расследование уголовного дела в отношении директора дома для престарелых

В Ленобласти завершено расследование уголовного дела в отношении директора дома для престарелых
Раскаивается ли женщина в содеянном - неизвестно. Фото: pixabay

Речь идет о растрате бюджетных средств в особо крупном размере.

Лодейнопольский Отдел Следственного комитета РФ по Ленинградской области закончил расследование в рамках уголовного дела о растрате.

Было установлено, что 42-летняя женщина-директор, воспользовавшись своим служебным положением, сняла со счета дома-интерната для престарелых, в котором работала, денежные средства в размере 660 тыс. рублей. Присваивание бюджетных средств длилось с октября по декабрь 2018 года. Растратила деньги женщина на собственные нужды.

В связи с этим, ей было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 160 УК РФ. Примечательно, что свою вину директор признала, а также возместила всю украденную сумму.

Поскольку расследование завершено, уголовное дело и заключение по обвинению будут переданы в суд, где судьба женщины и решится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фигуранту дела о хищениях в «Метрострое» продлили арест.

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