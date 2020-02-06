Фигуранту дела о хищениях в «Метрострое» продлили арест

В Петербурге суд продлил арест директора ООО «Безопасные технологии и развитие» Анатолия Болотова, одного из фигурантов дела о растрате в «Метрострое» 178 млн рублей.

Как сообщает Объединенная пресс-служба городских судов, Болотова обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей уголовного кодекса «Присвоение или растрата, совершенная в крупном размере». Его оставили под арестом до 6 апреля 2020 года.

Во время заседания Болотов просил у суда домашний арест, однако ему было отказано в этом, отметили в пресс-службе судов Петербурга.

Суд также оставил под стражей еще одного фигуранта Олега Кузьменко. Мера пресечения продлена также до 6 апреля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что отпущенный под домашний арест Александров не вернется на пост директора «Метростроя».