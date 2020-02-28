Петербуржцы сфотографировали расцветшую сакуру

В Токио дерево начинает цвести только в начале марта.

Об этом стало известно сегодня, 28 февраля. Обо всем сообщается в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Грибы и грибники». На снимке, который сделал петербуржец, видно распускающиеся почки на сакуре в сквере Дружбы на Литейном проспекте. Обычно, дерево начинает покрываться ими только в начале марта, но так как в Санкт-Петербурге была аномально теплая зима, то все расцвело раньше.

Напоминаем, что синоптики обещают, что в март выдастся вполне обычным, так что сакура может порадовать горожан своей красотой уже к восьмому марта.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Елагином острове расцветает майская форзиция. При этом, как отметила петербурженка, в ЦПКиО имени С.М. Кирова уже успели замерзнуть пруды.