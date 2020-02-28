Актеры из «Гарри Поттера» и Роулинг объединились и работают над новым проектом

Их попросили помочь с озвучкой книги «Сказки Барда Бидля».

Об этом стало известно 28 февраля. Обо всем сообщает Time. Сразу несколько актеров из фильмов о Гарри Поттере примут участие в озвучке книги «Сказки Барда Бидля». В проекте задействованы актеры, сыгравшие Люциуса Малфоя, Полумну Лавгуд, Джинни Уизли и молодого Альбуса Дамблдора. Также над озвучкой будет трудиться актриса, перевоплотившаяся в Гермиону Грейнджер в мюзикле «Проклятое дитя».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у актрисы из «Гарри Поттера» обнаружили рак третьей стадии. Оказалось, что впервые такой диагноз актрисе поставили полтора год назад. Однако тогда Уолтерс не поверила специалистам, решив, что они ошиблись.