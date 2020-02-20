У актрисы из «Гарри Поттера» обнаружили рак третьей стадии

Врачи обнаружили у Джулии Уолтерс две опухоли в толстой кишке. Фото: Wikipedia

Врачи обнаружили у Джулии Уолтерс две опухоли в толстой кишке. Фото: Wikipedia

У британской актрисы Джули Уолтерс, известной по роли Молли Уизли в «Гарри Поттере» диагностировали рак толстой кишки в третьей стадии.

Оказалось, что впервые такой диагноз актрисе поставили полтора год назад. Однако тогда Уолтерс не поверила специалистам, решив, что они ошиблись. Актриса рассказала, что обратилась к медикам из-за расстройства желудка и неприятных ощущений.

Позже к этому добавились более серьезные симптомы: изжога, рвота и усилившаяся боль в животе. Таким образом, 69-летняя Уолтерс подтвердила, что кинокартина «Таинственный сад», премьера которой намечена на 2020 год, может стать для нее последней в карьере.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что немецкий врач-онколог дала рекомендации по здоровому питанию. В частности, она посоветовала ограничить употребление красного мяса.