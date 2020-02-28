Джонни Депп писал, что хочет убить и изнасиловать Эмбер Херд

Джонни Депп писал, что хочет убить и изнасиловать Эмбер Херд
Депп отрицает все обвинения. Фото: wikipedia

Бывшие супруги продолжают обвинять друг друга в страшных вещах. На этот раз доказательства предоставила защита актрисы.

Об этом стало известно 28 февраля. Адвокаты Эмбер Херд предоставили переписку, в которой Джонни Депп желает своей возлюбленной смерти. Обо всем артист сообщают другу: он уверял, что хочет утопить, убить женщину, сжечь ее тело и изнасиловать. Получается, что Депп не только применял насилие в отношении актрисы, но также угрожал ей расправой.

Отмечается, что переписки датированы 2013 и 2014 годами. В некоторых из них актер признается, что слишком много пьет и употребляет наркотики, поэтому не может сдерживать себя.

Защита Деппа уверена, что всех этих сообщений недостаточно, чтобы признать актера виновным в избиениях. В посланиях нет признаний, уточнили адвокаты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Эмбер Херд, обвиненную в насилии над Деппом, просят убрать из фильма «Аквамен 2».

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