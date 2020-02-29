Волочкова рассказала, сдает ли квартиру в Петербурге за полмиллиона рублей

Балерина заявила, что устала о бесконечных вопросах о личном.

Об этом стало известно 28 февраля. Обо всем сообщает «Пятый канал». Балерина Анастасия Волочкова возмутилась, когда услышала о сдаче ее квартиры в Санкт-Петербурге за полмиллиона рублей в месяц. Она заявила, что понимает интерес к своей персоне, но все-таки надеется, что люди однажды успокоятся. Волочкова призвала поклонников жить своими жизнями и не лезть к ней то в тарелку, то в постель, то в квартиру. Балерина подчеркнула, что не собирается ни перед кем отчитываться, как она распоряжается собственной недвижимостью.

Танцовщица отметила, что квартиру в Петербурге ей подарил предприниматель Сулейман Керимов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Волочкова показала фигуру после изнурительной диеты.