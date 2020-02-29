Роспотребнадзор призвал россиян отказаться от поездок за границу из-за коронавируса

Все прибывающие в Россию пассажиры международных рейсов проходят проверку на наличие симптомов вируса. Фото: Pixabay

Все прибывающие в Россию пассажиры международных рейсов проходят проверку на наличие симптомов вируса. Фото: Pixabay

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россиянам необходимо по возможности отказаться от зарубежных поездок.

«Сегодня то время, когда не стоит выезжать из Российской Федерации»,— заявила Попова, сообщает ТАСС.

Она отметила, что все прибывающие в Россию пассажиры международных рейсов проходят проверку на наличие симптомов вируса.

Ранее Ростуризм рекомендовал приостановить формирование и продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею из-за резкого роста числа случаев заражения коронавирусом. С 1 марта авиасообщение с ней будет ограничено. Летать туда и обратно смогут только «Аэрофлот» и Korean Air.

Вспышка коронавируса в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года.

На основе рекомендаций Роспотребнадзора и медицинских специалистов названы способы защиты от коронавируса. Передается он от человека к человеку воздушно-капельным путем. Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что самое важное — это поддерживать чистоту рук и поверхностей. Руки рекомендуют мыть водой с мылом или использовать дезинфектор. Носить его с собой лучше всегда, чтобы в любой момент можно было очистить руки. Некоторые также рекомендуют носить перчатки, чтобы не касаться поручней и дверных ручек в общественных местах и транспорте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудники Выборгской таможни прошли учения по предупреждению завоза новой коронавирусной инфекции в страну. Подготовку прошли работники МАПП Светогорск, через который петербуржцы чаще всего проезжают в Финляндию.