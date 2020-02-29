В Ленобласти мошенник обманул пенсионерку на миллион рублей, представившись сотрудником банка

В Петербурге пожилая женщина стала жертвой мошенника. У нее обманным путем похитили миллион рублей.

По словам потерпевшей, ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка.

Как стало известно gazeta.spb.ru, злоумышленник сказал, что на счете пенсионерки, на котором ранее был миллион рублей, осталось 1 тыс. 935 рублей. После этого ей позвонил неизвестный и сообщил, что переведет ей на счет миллион рублей из резервного фонда, которые потерпевшей нужно снять.

Доверчивая пенсионерка сняла миллион рублей в банкомате в Тосно. С помощью нескольких операций она перевела деньги на неустановленные счета.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петродворцовом районе Северной столицы полицейские разыскивают женщину «цыганской» внешности. Злоумышленница «сняла порчу» с пенсионерки и лишила ее крупной суммы.