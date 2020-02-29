В Петербурге масленичные народные гуляния пройдут с Quest Pistols Show и «Бурановскими бабушками»

В Северной столице уже начались народные гуляния, посвященные Масленице. Но главное событие праздника состоится завтра — фестиваль «Масленица – 2020».

В воскресенье, 1 марта, горожан будут ждать в парке 300-летия Петербурга. С 3 часов дня до 8 вечера жители смогут принять участие в конкурсах, покататься на аттракционах, попробовать блюда русской кухни, а также посмотреть пиротехническое шоу и выступления известных артистов.

Хедлайнерами фестиваля станут «Бурановские бабушки» и группа Quest Pistols Show.

В тот же день петербуржцев приглашают принять участие в празднике «Шуми, Масленица!» и проводить зиму в ЦПКиО имени Кирова на Елагином острове.

Кульминацией программы станет зрелищный обряд сжигания чучела Масленицы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что 1 марта пройдет пятый Международный фестиваль «Поющая Масленица».