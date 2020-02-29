Восьмерых вернувшихся из Италии петербуржцев проверяют на коронавирус

Восьмерых вернувшихся из Италии петербуржцев проверяют на коронавирус
Жителей госпитализировали в Боткинскую больницу. Фото: Pixabay

В Петербурге госпитализировали восемь горожан с подозрением на коронавирус после путешествия по Италии.

Помимо госпитализированных под наблюдением медиков больницы Боткина находится гражданин Ирана, недавно приехавший в Северную столицу.

По данным комитета по здравоохранению города, сообщает 78.ru, существует вероятность, что они инфицированы коронавирусом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Роспотребнадзор призвал россиян отказаться от поездок за границу из-за коронавируса. Специалисты отметили, что все прибывающие в страну пассажиры международных рейсов проходят проверку на наличие симптомов вируса.

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Восьмерых вернувшихся из Италии петербуржцев проверяют на коронавирус
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