В Китае почти 46% заразившихся коронавирусом выздоровели

В Китае почти 46% заразившихся коронавирусом выздоровели
Коронавирус. Фото: Pixabay

В Китае почти 46 процентов всех инфицированных новым типом коронавируса уже вылечились.

В пятницу, 28 февраля, 36 тыс. 117 человек вылечившиеся были выписаны из медучреждения после прохождения курса лечения.

По данным Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР, число подтвержденных случаев заражения опасной инфекцией в материковом Китае достигло 78 тыс. 824 человек. Сейчас в медучреждениях находятся еще 39 тыс. 919 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что восьмерых вернувшихся из Италии петербуржцев проверяют на коронавирус.

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