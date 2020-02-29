В США зафиксирована первая смерть от коронавируса

Всего в Америке заразилось 66 человек. Эти данные привел центр по контролю и профилактике болезней.

Первый смертельный исход от Covid-19 произошел в субботу, 29 февраля. Об этом сообщает РБК с ссылкой на Департамент здравоохранения штата Вашингтон.

Президент Америки Дональд Трамп объяснил, что погибшая 50-летняя женщина была в зоне большого риска из-за показаний и развития болезни в ее организме. В тяжелом состоянии пока остаются еще четверо больных коронавирусом.

Ранее администрация президента направила запрос в конгресс на выделение 2,5 млрд долларов на борьбу с эпидемией коронавируса. Миллиард будет направлен на дальнейшие разработки вакцин и необходимые клинические испытания и исследования. На данный момент, американские специалисты на правильном в пути в создании необходимых препаратов. Это подчеркнул президент.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Трамп рассказал, как не заразиться коронавирусом.