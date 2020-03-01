В Выборге неизвестный поджег автомобиль

В городе Выборг Ленинградской области злоумышленник поджег автомобиль KIA Ceed, припаркованный возле дом №7 по Изогнутой улице.

О пожаре 29 февраля сообщил владелец иномарки, обратившийся в правоохранительные органы. К счастью, в результате происшествия не было пострадавших, однако автомобиль получил тяжелые трамвы: полностью выгорел моторный отсек и повреждено лакокрасочное покрытие.

Материальный ущерб владелец пострадавшего автомобиля оценил в полмиллиона рублей. Сотрудники полиции разыскивают поджигателя, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после драки на улице Генерала Симоняка стражи порядка задержали семерых уроженцев Дагестана и девушку из Иркутской области. А зачинщицами острого конфликта, как выяснилось, стали поспорившие дамы.