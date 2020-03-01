Девушки и дагестанцы устроили разборки у клуба на Генерала Симоняка

После драки у клуба на улице Генерала Симоняка в Петербурге в полицию доставили семь уроженцев Дагестана и одну жительницу Иркутской области. Причиной ночных разборок, как оказалось, стал конфликт между девушками.

Сообщение о беспорядках в Кировском районе поступило в дежурную часть на номер «112» 29 февраля в 0:47. У клуба «Манго Холл» произошла драка из-за поссорившихся девушек, пишет 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На месте задержали семь уроженцев республики Дагестан и одну жительницу Иркутской области. Двое мужчин и одна женщина после драки обратились в травмпункт. У них диагностированы переломы и ушибы.

Как сообщала gazeta.spb.ru ранее, медики приняли решение о госпитализации двух из них: 37-летнего мужчины и 43-летней женщины. После оказания медицинской помощи их отпустили.