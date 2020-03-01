Жители Петербурга остановили грабителей, вырвавших сумку у пенсионерки

В Северной столице, в Веселом Посёлке прохожие задержали злоумышленников, которе похитили сумку у пожилой женщины.

Утром 28 февраля неравнодушные прохожие предотвратили преступление, задержав двоих преступников, которые вырвали сумку у пенсионерки. Петербуржцы остановили воров и удерживали их до приезда на место происшествия правоохранительных органов.

Выяснилось, что встали на скользкий путь криминала 44-летний уроженец столицы и 29-летняя девушка из Тосненского района Ленобласти. Оба не имеют места работы и, вероятно, сочли пенсионерку «легкой добычей». К счастью, грабеж обернулся провалом: преступников задержали, а имущество вернули пострадавшей женщине.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборге неизвестный хулиган поджег иномарку. У машины выгорел моторный отсек, ущерб владелец пострадавшего авто оценил в 500 тысяч рублей.