Жители Выборга просят установить памятник погибшему псу Мишке

В Выборге собирают подписи за установку памятника или барельефа псу Мишке. Около 20 лет он жил на улицах города и полюбился местным жителям. Оплатить установку монумента выборжцы готовы собственными силами.

«Он стал легендой (не побоюсь этого слова) Выборга. Мы хотим почтить и увековечить его память навсегда. В планах статуя или памятная табличка», — рассказали в группе «Почетный Выборжанин Мишка» в соцсети «ВКонтакте»

Большую часть времени Мишка жил у магазина «Кати». Когда он заболел, горожане собрали средства на его лечение, а затем оплатили его кремацию.

Свои подписи за установку памятника оставили по меньшей мере 365 человек. Письмо с предложениями адресов для монумента будет направлено в Администрацию МО «Выборгский район».

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