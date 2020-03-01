Врачи перечислили продукты на время поста

Врачи перечислили продукты на время поста
Фото: pixabay

Они напомнили, что ограничивать себя не стоит беременным женщинам, детям, кормящим матерям и людям с ограниченными возможностями.

Пост начинается уже завтра, 2 марта. Специалисты-диетологи составили список продуктов, которые нужно употреблять во время поста, пишет ТАСС. Для того, чтобы организм не нуждался в белках, нужно налегать на бобовые и сою. Также эксперты советуют есть картофель, хлеб и овощи. Эти продукты помогут восполнить недостаток полезных веществ.

При этом далеко не всем нужно соблюдать пост – человек должен сам оценить состояние здоровья и решить, может ли он.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что составлен список продуктов и вещей на случай эпидемии коронавируса. На случай 10-дневного карантина каждому гражданину рекомендуют иметь дома 20 л питьевой воды, в общей сложности 3,5 кг крупы, хлеба, картофеля и макарон, 2,5 кг консервированных овощей и прочие.

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