Блогера Петрова избил сосед то ли за макияж, то ли за громкую музыку

Бьюти-блогер рассказал, что мужчина не раз досаждал ему, а теперь перешел от слов к действиям.

Об этом стало известно 1 марта. Обо всем сообщает «360», ссылаясь на слова блогера Андрея Петрова. Молодой человек рассказал, что на него напал сосед. Мужчина живет в соседней квартире и часто травил Петрова в общем чате дома. Также он вызывал полицию, если ему что-то не нравилось. В субботу москвич при встрече схватил блогера за руку и прыснул ему в лицо баллончиком. Мужчина напали и на друга Петрова, у которого диагностировали ушибы и ссадины. Блогер же пожаловался на сломанный ноготь и рану на руке.

Сам нападавший заявил, что ему все равно, как выглядит Петров – ему надоело, что парень шумит. Он схватился за баллончик, так как блогер разбудил маленького ребенка в час ночи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что блогер Диденко не будет хоронить мужа, погибшего на дне рождения.