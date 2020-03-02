Коронавирус стал причиной ограничения авиасообщения с Южной Кореей

Коронавирус стал причиной ограничения авиасообщения с Южной Кореей
Коронавирус. Фото: Pixabay

Между Россией и Южной Кореей будет ограничено авиасообщение из-за угрозы распространения эпидемии нового коронавируса.

Как сообщает пресс-служба российского Минтранса, пассажиров будут перевозить только российский авиаперевозчик «Аэрофлот» и иностранная компания Korean Air. Самолеты будут вылетать и прилетать только через терминал F в московском аэропорту Шереметьево.

Рейсы других авиакомпаний будут временно отменены: Jeju Air, Air Busan, «Якутия» и другие возобновят полеты после 31 марта.

Согласно последней информации число зараженных новом типом пневмонии, вызванной коронавирусом, достигло более 3,7 тысяч человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия ограничит авиасообщение с Ираном из-за коронавируса.

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