Коронавирус стал причиной ограничения авиасообщения с Южной Кореей

Между Россией и Южной Кореей будет ограничено авиасообщение из-за угрозы распространения эпидемии нового коронавируса.

Как сообщает пресс-служба российского Минтранса, пассажиров будут перевозить только российский авиаперевозчик «Аэрофлот» и иностранная компания Korean Air. Самолеты будут вылетать и прилетать только через терминал F в московском аэропорту Шереметьево.

Рейсы других авиакомпаний будут временно отменены: Jeju Air, Air Busan, «Якутия» и другие возобновят полеты после 31 марта.

Согласно последней информации число зараженных новом типом пневмонии, вызванной коронавирусом, достигло более 3,7 тысяч человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия ограничит авиасообщение с Ираном из-за коронавируса.