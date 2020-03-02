В Китае от коронавируса погибли 2,9 тыс. человек

В Китае от коронавируса погибли 2,9 тыс. человек
Фото: Pixabay

В Китае жертвами нового типа инфекционной пневмонии, вызванного коронавирусом, стали 2 тысяч 912 человек. Среди них 42 человека, которые умерли за прошедши сутки.

Согласно данным Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Китая, выписались из больниц и ушли по домам здоровыми почти 4,5 тысяч человек. На сегодняшний день на территории Китая врачи подтвердили более 80 тысяч случаев заражения вирусом.

Больше всего зараженных приходится на центральную провинцию Хубэй, где, согласно последней информации, зарегистрировано около 67 тысяч случаев инфицирования.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирус стал причиной ограничения авиасообщения с Южной Кореей.

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