Петербургские ученые начали разрабатывать вакцину от коронавируса

В Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток ФМБА России рассказали, когда появится вакцина от нового коронавируса.
Как сообщает РИА Новости, институт заявляет, что вакцина от нового типа коронавирусной инфекции будет разработана уже в третьем квартале этого гола. К испытаниям на животных приступят в четвертом квартале. Вакцину будут тестировать на мышах.
По словам специалиста института, тестирование вакцины на животных продлится в течение нескольких месяцев.
Он также напомнил, что китайские ученые уже расшифровали геном коронавируса, а результаты расшифровки появились в международной баз данных еще в середине января. Именно тогда НИИ и начал работать над созданием вакцины.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Китае от коронавируса погибли 2,9 тыс. человек.