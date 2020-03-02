Петербургские ученые начали разрабатывать вакцину от коронавируса

Петербургские ученые начали разрабатывать вакцину от коронавируса
По всему миру сейчас активно создаются вакцины против коронавируса. Фото: pixabay

В Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток ФМБА России рассказали, когда появится вакцина от нового коронавируса.

Как сообщает РИА Новости, институт заявляет, что вакцина от нового типа коронавирусной инфекции будет разработана уже в третьем квартале этого гола. К испытаниям на животных приступят в четвертом квартале. Вакцину будут тестировать на мышах.

По словам специалиста института, тестирование вакцины на животных продлится в течение нескольких месяцев.

Он также напомнил, что китайские ученые уже расшифровали геном коронавируса, а результаты расшифровки появились в международной баз данных еще в середине января. Именно тогда НИИ и начал работать над созданием вакцины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Китае от коронавируса погибли 2,9 тыс. человек.

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