В Петербурге вынесли приговор мужчине, который убил своего знакомого

Он обвинялся в убийстве, совершенном с особой жестокостью.

Следствие установило, что мужчина в конце декабря 2018 года вместе со знакомым находился в доме на Витебском проспекте. Будучи пьяным, виновный начал конфликт со своим товарищем. Сначала между ними произошла драка, а после того, как пострадавший ослабил бдительность, мужчина облил его неизвестной жидкостью и поджог. Из-за этого пострадавший мужчин скончался на месте от ожогов и болевого шока. Об этом сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу.

Собранные следствием доказательства дали суду основание на вынесение приговора 30-летнему подсудимому. Он признан виновным в преступлении п. «д» ч.2 ст 105 УК РФ — убийство, совершенное с особой жестокостью.

Теперь ему придется провести 15 лет в колонии особого режима.

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