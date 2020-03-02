Индийское ускорение

Компания «Свеза» наращивает свое присутствие в Индии. В 2019 году рынок Индии показал рост — 24%, что дает возможность компании значительно увеличить долю во всех сегментах. О планах компания рассказала на выставке IndiaWood 2020 в Бангалоре.

«Свеза» представила свою продукцию на крупнейшем мероприятии деревообрабатывающей промышленности в мире — IndiaWood 2020 — в рамках экспозиции «Made in Russia» Российского экспортного центра.

Джина Анудж Кумар, менеджер по продажам на экспортном рынке компании «Свеза», стал одним из спикеров официальной церемонии открытия российского стенда и рассказал об опыте сотрудничества с индийскими клиентами: «Продукция компании «Свеза» уже давно знакома потребителям. Мы планируем увеличить свое присутствие на индийском рынке в текущем году. Россия — страна огромных ресурсов и потенциала. Мы рады предложить продукты высокого качества индийским клиентам».

На стенде компании экспонируется продукция, которая максимально интересна для строительного и интерьерного сегментов. SVEZA UV (Ultraviolet coating) — фанера со специальным многослойным покрытием УФ-отверждаемыми лакокрасочными материалами, которая идеально подходит для изготовления мебели.

Еще один представленный продукт – SVEZA Parquet применяется для производства качественных напольных покрытий. Фанера отвечает требованиям производителей паркета: обладает высокой прочностью, оптимальной влажностью и жесткими допусками по толщине. Для создания высококачественной мебели может использоваться SVEZA Drawer. Дополнительный контроль прочности позволяет создавать соединение типа «ласточкиного хвоста», а увеличенная толщина наружного слоя обеспечивает безупречную поверхность для шлифовки и покраски.

Участники выставки познакомятся и с фанерой SVEZA Laser, обладающей отличными эксплуатационными характеристиками и широко применяемой в мебельной промышленности и в строительстве. Эксклюзивный продукт — фанера SVEZA Toy, разработанная специально для производства игрушек и детской мебели и гарантирующая безопасность готовых изделий.

«Индийский рынок – один из самых быстро растущих в мире, а строительный и мебельный сегменты предоставляют большие возможности для развития. Основные фокусы на ближайший год – поиск новых клиентов, продвижение продуктов UV и SVEZA Colour для мебельной индустрии, SVEZA Deck 2.0. для опалубки в строительной отрасли, улучшение клиентского опыта, повышение узнаваемости бренда. Один из инструментов для достижении поставленных целей — выставка IndiaWood 2020, и здесь мы видим повышенный интерес у посетителей, большой поток клиентов», — говорит Джина Анудж Кумар.

Выставка IndiaWood 2020 проводится каждые два года в Международном выставочном центре Бангалора (BIEC) и предлагает обзор технологических инноваций и современных тенденций в производстве мебели, дверей, технологий деревообработки.

В этом году с 27 февраля по 2 марта почти 800 экспонентов из 40 стран разместились на площади свыше 65000 кв. м в 5 тематических залах и 12 национальных павильонах Канады, Китая, Германии, Италии, Японии, Латвии, Малайзии, России, Тайваня, Турции, Швеции, США. Выставку посещает более 70 000 посетителей, среди которых представители маленького, среднего и большого деревообрабатывающего бизнеса, производители мебели, архитекторы и дизайнеры, строители, крупные импортеры, государственные представители отрасли.

О компании «Свеза» «Свеза» − российская компания, мировой лидер на рынке березовой фанеры. Продукция «Свеза» завоевала доверие потребителей в 80 странах мира на пяти континентах. Она используется в строительстве небоскребов и олимпийских объектов, производстве магистральных автоприцепов, высокоскоростных поездов и СПГ-танкеров, создании экологичной мебели и стильных интерьеров. «Свеза» – поставщик №1 в России для монолитного строительства.

«Свеза» выпускает 1,4 млн м3 высококачественной продукции ежегодно, включая фанеру и древесно-стружечные плиты. «Свеза» работает в России с 1997 г. За это время компания провела модернизацию и масштабное увеличение производства с использованием новейших технологий, и оборудования. «Свеза» создает в российских регионах современные рабочие места, на которых трудятся династии опытных сотрудников – профессионалов в своем деле.

«Свеза» ответственно подходит к использованию лесных ресурсов, что подтверждено международными сертификатами FSC (Forest Stewardship Counсil® – Лесной попечительский совет – международная некоммерческая организация, целью которой является содействие экологически ответственному лесопользованию и управлению лесными ресурсами).

ylbzКомпания «Свеза» включает в себя ООО «СВЕЗА-Лес» (поставщик) и комбинаты-производители продукции: в Санкт-Петербурге, Вологодской, Свердловской, Тюменской, Костромской (2 комбината) областях, а также в Пермском крае. Комбинаты располагаются в местах, традиционно богатых березовыми лесами. Удобное географическое расположение комбинатов обеспечивает оптимальную логистику.

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