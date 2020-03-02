Розничный кредитный портфель ВТБ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области увеличился на четверть

ВТБ на 24% − до 263 млрд рублей − нарастил кредитный портфель в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Ресурсный портфель банка вырос на 23%, до 518,3 млрд.

По итогам года ВТБ увеличил кредитный портфель в каждом сегменте бизнеса. Объем ипотечного портфеля вырос на 20%, до 142,3 млрд рублей, кредитов наличными – на треть, до 99,7 млрд. Портфель автокредитов составил 11,2 млрд рублей (+8%), кредитных карт – 10 млрд (+21%).

За прошедший год ВТБ выдал жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области кредитов на сумму 119 млрд рублей, в том числе ипотеки на 57 млрд рублей.

Портфель инвестиционных продуктов показал прирост в 2,5 раза, до 112,7 млрд рублей. В 2019 году петербургские клиенты банка открыли 36 тыс. новых брокерских счетов, включая Индивидуальные инвестиционные счета (ИИС).

На фоне уверенного развития на рынке традиционных банковских услуг в течение года ВТБ работал над реализацией стратегии по цифровизации бизнеса и расширял деятельность в новых направлениях, — говорит вице-президент, начальник управления розничных продаж ВТБ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Сергей Кульпин. — Мы успешно запустили ряд технологичных проектов. В рамках развития цифровой экосистемы банка в Санкт-Петербурге запущен виртуальный оператор ВТБ Мобайл, что позволяет предлагать активным клиентам бесплатную мобильную связь. В большинстве петербургских офисов доступен безбумажный формат обслуживания, а наши ипотечные заемщики при выборе жилья могут воспользоваться сервисом VR-ипотеки.

В настоящий момент в Санкт-Петербурге насчитывается более 100 адресов офисов ВТБ. Кроме того, в январе банк открыл свой девятый в Северной столице ипотечный центр.