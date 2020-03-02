Звезда «Гарри Поттера» рассказал о своей поездке в Петербург

Звезда &#171;Гарри Поттера&#187; рассказал о своей поездке в Петербург
Фото: личный Instagram актера.

Актер признался, что ему понравилось в Северной столице и он мечтает побывать там снова.

Об этом стало известно сегодня, 2 марта. Обо всем Дэниэл Рэдклифф, сыгравший главную роль в «Гарри Поттере», рассказала телеканалу «Санкт-Петербург». Он заявил, что воспоминания после поездки остались только самые теплые. Актеру запомнилась особенная архитектура, река Нева и неповторимая атмосфера. Рэдклифф назвал Петербург особенным городом, который не похож ни на один другой. Он надеется, что сможет побывать тут еще раз, а пока советует Северную столицу своим друзьям и знакомым. Актер хочет, чтобы они тоже надышались «каменными цветами».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что актеры из «Гарри Поттера» и Роулинг объединились и работают над новым проектом.

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