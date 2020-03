Apple согласилась выплатить компенсации пользователям

Компания призналась, что телефоны работали медленнее из-за обновления iOS.

Об этом стало известно 2 марта. Обо всем сообщает Reuters. Компания Apple собирается выплатить в общей сложности 500 миллионов долларов владельцам старых моделей iPhone, которые начали медленнее работать из-за обновления iOS. Таким образом она хочет избежать судебных разбирательств. Отмечается, что на компенсацию в размере 25 долларов могут рассчитывать обладатели iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7Plus и SE, установившие iOS 10.2.1 или более поздние версии операционной системы, и владельцы iPhone 7 и 7 Plus с iOS 11.2.

Напоминаем, что Apple объяснила замедленнее работы тем, что компания хотела предотвратить внезапное отключение смартфонов.

