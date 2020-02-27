Apple не разрешает отрицательным персонажам кино пользоваться iPhone

В компании не против использования iPhone в фильмах и сериалах, но главное условие — они не должны быть в руках у негодяев.

Об рассказал CNBS, сославшись на видео режиссера Райана Джонсона, который недавно выпустил нашумевший детектив «Достать ножи».

Джонсон не был уверен, стоит ли ему делиться подобным откровением, но всё таки сказал про то, что iPhone в руках отрицательных персонажей быть не может.

Иронично, что сам режиссер отметил, что ему эти слова вернутся, ведь он в процессе написания очередного сценария к детективу. А подобного рода подсказка может сыграть злую шутку с интригой фильма.

Он пошутил, что киношники после такого разоблачения будут желать ему смерти.

CNBC же отметили, что такое требование Apple вполне обоснованно. Каждое руководство хочет, чтобы их продукция выставлялась в положительном образе для покупателей. В пример привели производителей напитков, которые не любят, когда в кадре фильма выбрасывают в мусор их продукцию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Apple собирается выпускать коврик для беспроводной зарядки.