Apple собирается выпускать коврик для беспроводной зарядки

Apple собирается выпускать коврик для беспроводной зарядки
Фото: pixabay

Эксперт уверяет, что новинка выйдет в первой половине 2020 года.

Об этом стало известно 30 января. Обо всем рассказала аналитик Мин-Чи Ко, который перечислил ожидаемые новинки компании Apple. Для начала он отметил, что скоро выпустят iPhone 9, iPad Pro и MacBook Pro с клавиатурой ножничного типа. Также компания порадует своих пользователей ковриком для беспроводной зарядки – их хотели выпустить еще несколько лет назад, но почему-то проект был закрыл. Компания на протяжении двух лет не могла сделать товар достаточно безопасным, но теперь все готово.

Представитель компании подчеркнул, что Apple хочет и дальше работать с беспроводными гаджетами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Apple призналась, что cканирует все фотографии, загружаемые в iCloud. Программа, обрабатывающая все фотоснимки, предположительно, является разработкой Microsoft и называется PhotoDNA.

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