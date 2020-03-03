Число погибших от коронавируса в Китае достигло 2943 человек

Число погибших от коронавируса в Китае достигло 2943 человек
Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Фото: Pixabay

На сегодняшний день новым типом коронавируса в Китае заражены 80 151 человек. Число жертв выросло до 2788. При этом более 47 тысяч вылечились и выписаны из больниц, сообщает госкомитет по здравоохранению.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил об уверенном снижении числа новых заражений смертельным коронавирусом в Китае. Эксперты обнаружили, что эпидемия нового типа коронавируса COVID-19 достигла своего пика и начала снижаться. По его словам, ДНК коронавируса не претерпел особых изменений. Специалисты также предположили, что предпринятые китайскими властями меры предотвратили возникновение пандемии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американская компания Apple собирается ограничить поставки своих смартфонов iPhone из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае, где производятся гаджеты.

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